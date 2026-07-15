Com voz trémula, Raquel reage a considerações de Nuno

No Big Brother Verão, após o pequeno-almoço, Nuno diz a Íris que sente Raquel muito focada nas câmaras, conversa que ela acaba por ouvir. Íris aponta a falta de comunicação como o real problema entre os dois, e Nuno queixa-se que é sempre ele quem tem de compreender tudo. Raquel acusa-o de nunca a ter querido conhecer e, com Joaquim por perto, pede para mudar de assunto.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16