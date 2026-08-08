Começou com uma massagem e acabou em tensão: Mariana Sá e Miguel desentendem-se

No Big Brother Verão, enquanto Mariana Sá faz uma massagem a Miguel, nota-o diferente e o decorrer do dia faz com que o casal se desentenda.
Um comentário do Líder deixa Mariana furiosa e acabam por passar o dia mais afastados.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16