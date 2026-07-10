Comentadores implacáveis: «O Nuno está a tentar afastar-se da Raquel. Ela quer fazer dele o vilão»

No Extra do Big Brother Verão, Francisco Monteiro, Jéssica Vieira e Diana Lopes comentaram os últimos acontecimentos da casa. O comentador foi implacável com as atitudes que Raquel tem tido com Nuno... mas não foi o único. Veja todas as opiniões.
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JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
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SARA - 761 20 20 16
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