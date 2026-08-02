Comentário de Sara contra Raquel arranca aplauso em estúdio. Saiba o motivo

No Big Brother Verão, os concorrentes assistem a imagens polémicas da semana. Logo a seguir, Raquel explica os comentários que fez em relação a Sara. Chocada com as considerações da colega, a concorrente confronta-a. Após um comentário dirigido a Raquel, Sara recebeu um aplauso em estúdio.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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