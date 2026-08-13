Comentário polémico de Tatiana está a gerar burburinho na casa: «Não é carne nem é peixe»

No Big Brother Verão, os concorrentes falam sobre um comentário que Tatiana teve para com João Ventura quando Boris revelou que queria convidar as mulheres e João Ventura para a festa. Ninguém gostou mas todos disseram não ter a intenção de dar ênfase.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17