Completamente fora de si, Mariana Sá revolta-se contra Tatiana: «Otária...»

No Big Brother Verão, após a dinâmica, Mariana Sá mostra-se chateada por Tatiana a ter ignorado e não ter conseguido falar quando o Big pediu. A concorrente afirma que Tatiana a está a diminuir enquanto pessoa e atira “isto é falta de educação”. Mariana continua irritada e apesar de não ter descido do salto acaba por o fazer e chama nomes horriveis à colega.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16