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Completamente fora de si, Pedro passa-se de madrugada e Sara está no centro da polémica

No Big Brother Verão, Durante a noite, no Quarto da Casa Principal, Pedro acorda extremamente enervado com o barulho no Quarto do ressonar de Sara. Dirige-se à Cozinha completamente passado e afirma que não fez mal a ninguém para estar a passar por isto. No Confessionário, diz que se sente que se está a auto sabotar pois quer dormir e não consegue. Pedro partilha que como não dorme está híper tenso e com imensas dores corporais. Acrescenta que sabe que ninguém tem culpa, mas não consegue mesmo, e sente que a parte de trás do seu cérebro não funciona.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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