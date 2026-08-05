Complô contra Sara? Afonso e Tatiana organizam um plano para Sara "não aparecer"

No Big Brother Verão, Afonso toma a iniciativa de arrumar a louça para Sara não pegar nisto para fazer VT. O concorrente diz ainda que “não lavar a loiça” é uma forma para aparecer e já viu que vale tudo. A Tatiana agradece esta ajuda e o Afonso diz que já sabe que este assunto vai virar para ela e “ela gosta é disto”.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16