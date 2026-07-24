Complô contra Sara e Joaquim? Os concorrentes não calam a revolta e Tatiana aconselha-os

No Big Brother Verão, depois da dinâmica do “Estendal da Discórdia”, Sara diz a Tatiana que neste momento parece mais grave a reação que teve ao que Miguel lhe disse do que propriamente o que o colega lhe disse. Tatiana aconselha a colega a exprimir o que sente, mas Sara reforça que é bastante complicado fazê-lo e explica que está sempre na defensiva. Depois junta-se Joaquim e as colegas aconselham-no a parar com as brincadeiras dos beijos e explicam que é válido a Mariana Sá sentir-se ofendida tento em conta que tem uma relação com uma pessoa na Casa.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui