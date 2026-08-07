Comportamentos de João Ventura são altamente criticados. Mas esta concorrente entra em sua defesa

No Big Brother Verão, na Sala, os concorrentes fazem uma sopa de letras e tem de atribuir as palavras encontras aos colegas. Miguel atribui a João a palavra “exagerado”. Diz que as atitudes do colega são todas exageradas. Sara e Mariana concordam com Miguel. João afirma que o colega está a querer implicar consigo e os dois entram num bate-boca. Nuno decide opinar e garante que João amua com muita facilidade. Tatiana diz compreender o lado de João, mas Sá não concorda e os dois entram num novo bate-boca.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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