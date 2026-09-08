Concorrente em risco de desistir? «O Big perguntou se queria desistir»

No Big Brother All Stars, depois de terem sido revelados os primeiros nomeados, David Maurício intervém e afirma que achava que o jogo ia ser diferente. De acordo com o concorrente, as nomeações revelam que entraram a medo e estão com «medo» de ir contra os mais fortes, por isso, optam pelos «mais fracos». Catarina Miranda acha que Maurício é que está com medo de estar nomeado, porque está com medo de passar «pelos pingos da chuva». A opinião do concorrente gerou polémica. Veja tudo.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13