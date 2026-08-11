Concorrentes enfrentam novo desafio na Prova Semanal: ovo de codorniz não pode cair

No Big Brother Verão, após o lançamento da Prova Semanal, os concorrentes receberam uma missão peculiar: andar pela Casa com um ovo de codorniz na cabeça, sem o deixar cair.

Afonso mostrou-se determinado a não ser o primeiro a falhar. «Não quero ser o primeiro a deixar cair o ovo», afirmou.

Já Sara parece estar a desfrutar do desafio e confessou estar a adorar a prova, sobretudo porque pode «andar e comer à vontade».

Ao longo da dinâmica, o Big foi dando algumas informações aos concorrentes sobre os ovos de codorniz. Junto à Lavandaria, João Ventura reparou na postura de Sara e comentou que a colega estava «muito à vontade» com a prova.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17