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Concorrentes recebem pista sobre a prova semanal. Veja todas as reações

No Big Brother Verão, no final da gala, os concorrentes receberam uma pista do que vai ser a prova semanal. Veja tudo.

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