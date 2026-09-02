Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas

No Big Brother Verão, o Big Brother proporciona um pequeno-almoço especial aos finalistas e na mesa encontram fotografias das festas. Sara diz que quando estiver na sua vida normal terá saudades de ir ao Confessionário e falar com o Big. Acrescenta que ontem foi o melhor dia da sua vida e tanto Vanessa como João concordam. João recorda a primeira festa quando ficou cheio de inveja por não ter ido. O pequeno-almoço termina com um pacto de que o vencedor paga uma viagem aos finalistas.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18