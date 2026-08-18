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Confrontada, Vanessa revela conversa com Ventura antes de entrar no confessionário

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta Vanessa com uma conversa que teve com Ventura instantes antes de entrar no confessionário.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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