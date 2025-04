Conheça o salão de Joana Diniz: Um sonho concretizado com sabor a Copacabana

No «Dois às 10», Joana Diniz abriu as portas do seu tão esperado salão de cabeleireiro. A inauguração, que contou com a presença de João Valentim, foi um momento de grande emoção para Joana, que viu um sonho de «há um ano e oito meses» tornar-se realidade. A inspiração para o design do espaço veio diretamente de Copacabana, no Rio de Janeiro. A amiga Sónia expressou o seu apoio e admiração pela conquista de Joana, enquanto a mãe da empresária descreveu o salão como um «reino caramelo» para as mulheres de Pinhal Novo. A decoração, assinada por Elisa Carvalho, foi um dos pontos altos do evento. Joana partilhou as suas emoções, confessando ter chorado de alegria ao ver o seu sonho concretizado. «É maravilhoso aqui dentro», afirmou, radiante. O salão conta com um espaço dedicado às colegas de trabalho, apelidado de «ilha», e um local exclusivo para Joana atender as suas clientes, onde se especializa em alisamentos. Cada detalhe foi pensado ao pormenor, desde as frases inspiradoras nos espelhos até às cadeiras confortáveis com carregador de telemóvel. A inauguração foi um sucesso, marcando o início de uma nova etapa na vida de Joana Diniz. Saiba mais em TVI Player