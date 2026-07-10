Conversa tensa. Nuno é implacável com Raquel: «Não me quero abrir porque não sei se quero...»

No Big Brother Verão, Raquel questiona Nuno como é que eles estão. Nuno explica que Raquel não deve forçar alguém a defendê-la e Raquel responde que quem cala consente. Os dois conversam sobre a dinâmica entre os dois e Nuno afirma que eles são muito diferentes. Raquel pergunta em que é que eles discordam e Nuno começa por responder, porém, é interrompido pela colega que não o deixa falar.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!