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Cristiano Ronaldo "prometeu" exclusivo sobre o casamento a Cristina Ferreira. Eis a resposta certeira da apresentadora

Depois do comentário de Cristiano Ronaldo a prometer-lhe uma entrevista exclusiva sobre o casamento, Cristina Ferreira reagiu nas redes sociais, com ironia e bom humor, deixando um recado direto ao craque.

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