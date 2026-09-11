Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro

No «Dois às 10», partilhamos imagens de Catarina Miranda no «Big Brother All Stars» e em estúdio Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a estratégia de jogo da concorrente.
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