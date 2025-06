Cristina Ferreira confessa: «Eu vou chegar ao fim e não vou entender o Diogo»

No «Dois às 10», a insegurança de Carolina no «Big Brother» é um tema central, especialmente após a sua nomeação. A sua postura, descrita como provocadora, particularmente em relação a Luís, tem gerado debate. Sara Silva comentou que «é ela que provoca mais do que... Ultimamente tenho visto mais uma Carolina mais provocadora». As acusações de Nuno contra Carina, de «andar a espalhar veneno na casa», adicionam mais tensão ao ambiente. A relação de Carolina com Diogo também está sob escrutínio, com dúvidas sobre se o apoio dos fãs de Diogo será suficiente para a salvar. A dinâmica do casal levanta questões sobre quem realmente «come na mão de quem», como questionou Cristina Ferreira. Saiba mais em TVI Player