Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Vocês namoram?»

No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no «Big Brother Verão». Em estúdio, partilha connosco como foi a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já está a ter na sua vida fora da casa.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:54
