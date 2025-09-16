No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no «Big Brother Verão». Em estúdio, partilha connosco como foi a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já está a ter na sua vida fora da casa.
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:16
