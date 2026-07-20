No «Dois às 10», Cristina Ferreira confronta Pedro, o concorrente expulso do «Big Brother Verão», e promete esclarecimentos sobre a reação intensa de Mariana à expulsão, num momento marcado pela ligação entre os dois.
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Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»
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