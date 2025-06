Cristina Ferreira confronta irmão de Carolina Braga: «É uma farsa?»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu em estúdio o irmão de Carolina Braga, concorrente do «Big Brother 2025». Durante a entrevista, a apresentadora não poupou nas perguntas e confrontou o convidado com as alegações que envolvem a irmã e o também concorrente Luís Gonçalves, confrontando-o com a pergunta: «É uma farsa?».