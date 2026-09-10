No Dois às 10, Boris dá a sua primeira entrevista após o segundo lugar no Big Brother Verão. O ex-concorrente analisa a sua convivência com Joana e Vanessa e o tanto que deu que falar cá fora. Cristina Ferreira dá a sua opinião a Boris
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Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»
- Dois às 10
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Cristina Ferreira é direta com Boris: «A mim, não me resolve aquilo que tu fizeste»
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