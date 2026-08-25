Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança inesperada no rosto. A apresentadora partilhou, através das stories do Instagram, um vídeo gravado depois de ter arrancado um dente: «Eu com menos um dente», escreveu Cristina Ferreira, mostrando o resultado aos seguidores.
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Cristina Ferreira faz partilha caricata «com menos um dente»
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