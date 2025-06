Cristina Ferreira: «Há alguma hipótese de um dia conversarem e entenderem-se?» - Surpreenda-se com a resposta de Solange

No «Dois às 10», a expulsão de Solange do «Big Brother» gerou um debate aceso sobre a sua postura no jogo. Solange explicou a sua relação com Nuno e Luís, negando uma «passagem» direta de um para o outro. A aproximação a Luís, segundo ela, aconteceu após uma sanção, quando sentiu necessidade de resolver a situação. Saiba mais em TVI Player