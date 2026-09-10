No Dois às 10, Boris dá a sua primeira entrevista após o segundo lugar no Big Brother Verão, fazendo o balanço de vários momentos do reality show.
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Sobre este vídeo
Cristina Ferreira questiona Boris sobre momento do Big Brother Verão: «Foi jogo?»
- Dois às 10
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Cristina Ferreira questiona Boris sobre momento do Big Brother Verão: «Foi jogo?»
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