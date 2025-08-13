VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira questiona Bruno de Carvalho: «Está zangado?»

No «Dois às 10», acompanhamos todos os pormenores do momento que abalou a casa do «Big Brother Verão»: a expulsão de Bruno de Carvalho, decidida pelo Big depois de Afonso ter denunciado uma alegada agressão. Hoje, o ex-concorrente regressa para contar a sua versão dos factos e esclarecer o que realmente aconteceu.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:36
