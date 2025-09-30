VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, uma das concorrentes que marcou o «Big Brother – Verão». Apesar de ter ficado em segundo lugar, conquistou o coração do público e também o amor dentro da casa. Hoje, mostra-nos uma nova faceta: deixa a competição de lado e entra na nossa cozinha, pronta para provar que, além da sua personalidade forte, tem também muito talento à mesa.

  • Joana Lopes
  • 30 set, 10:17
