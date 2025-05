Cristina Ferreira questiona mãe de Igor sobre sentimentos do filho: «Ele gosta dela um bocadinho mais do que o normal?»

No «Dois às 10», a postura de Igor no «Big Brother» tem gerado debate. A dificuldade do concorrente em encontrar o seu espaço no jogo e a sua forma de se relacionar com os outros concorrentes são pontos de discussão. Cristina Ferreira aproveita para questionar a mãe de Igor se o filho estará a desenvolver sentimentos por uma colega. Saiba mais em TVI Player