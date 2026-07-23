No «Dois às 10», Cristina Ferreira reage à mensagem de um telespectador sobre Ruth Marlene e mostra o desconforto perante a forma como o tema tem sido percecionado pelo público. A conversa sublinha que a cantora deu um concerto e chorou em palco, num momento que Cristina sente que não deve ser reduzido a julgamentos ou leituras superficiais.
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Sobre este vídeo
Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»
- Dois às 10
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Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»
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