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Cristina Ferreira recebe mensagem sobre Ruth Marlene: «Deu um concerto e chorou em palco»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira reage à mensagem de um telespectador sobre Ruth Marlene e mostra o desconforto perante a forma como o tema tem sido percecionado pelo público. A conversa sublinha que a cantora deu um concerto e chorou em palco, num momento que Cristina sente que não deve ser reduzido a julgamentos ou leituras superficiais.

  • Dois às 10
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