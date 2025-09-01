No «Dois às 10», Cristina Ferreira partilhou a sua visão sobre a relação entre Catarina Miranda e Afonso no «Big Brother Verão». A apresentadora admitiu que chegou a acreditar numa paixão por parte da concorrente, mas deixou claro que, afinal, a situação não é bem como parecia.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
- Hoje às 10:57
Últimos vídeos
Últimos vídeos
12:24
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
Hoje às 10:57
01:00
Para lá da canela: o ritual inesperado de Bruna Gomes
Há 1h e 18min
01:05
Afonso apaixonado por Miranda? Marcelo Palma esclarece: «Uma mentira contada muitas vezes...»
Há 1h e 20min
04:28
Sem tabus, Miranda aposta tudo em Afonso: «Queria fazer o amor»
Há 1h e 22min
03:09
Ressabiamento? Viriato ganha passaporte para a final e Afonso e Miranda não perdoam: «É isto o finalista?»
Há 1h e 28min
02:04
Bruna é a nova líder da casa e já há discórdia: «Espero que recupere a identidade»
Há 1h e 32min
01:48
Marcelo Palma implacável com Miranda: «Quem precisa de homens é ela, teve sempre atrelados nas edições»
Há 1h e 34min
05:49
Nas costas de Afonso, Miranda faz acusação: «Ele é muito intriguista»
Há 1h e 36min
04:29
Jéssica 'rasga' Miranda: «Se sentisse na pele o que me fez, não aguentava. Viu-se pela missão»
Há 1h e 42min
05:30
Ele só quer parecer bem? Afonso ofendido com declarações de Jéssica: «Eu não preciso...»
Há 1h e 49min
02:15
Confronto aceso entre os CALE e a 'Turma da Mónica', e até falam em expulsão: «Já puseram pessoas a sangrar»
Há 2h e 0min
06:30
Cantorias e gritos: Miranda e Afonso em provocações com Bruna por causa das tarefas semanais
Há 2h e 22min
04:28
Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir»
Há 2h e 30min
05:23
Lágrimas e mais lágrimas: Viriato como nunca o viu ao receber presente do pai que morreu
Há 2h e 39min
02:47
Viriato é o primeiro finalista do BB Verão. Afonso reage e os dois trocam elogios surpreendentes
Há 2h e 49min
03:39
Miranda em êxtase com o encontro da sua avó com a família de Afonso... já o concorrente, não quis saber
Há 2h e 55min
00:43
«Ela meteu-se a jeito!»: Miranda 'usa' Afonso para atacar Jéssica
Há 2h e 59min
02:00
Cândido Pereira ataca: «O Afonso foi o pokemon na Miranda o tempo todo, esteve na sombra dela»
Há 3h e 3min
03:17
CALE ao ataque! Afonso e Miranda sabotam os gelados dos colegas e Jéssica passa-se: «Eu faço pior»
Há 3h e 8min
02:16
«As vossas bocas é que me fazem deitar as bolas ao chão...»: Miranda acaba de sabotar a prova?
Há 3h e 46min
05:30
Este concorrente venceu a prova do gelado e agora está livre da prova semanal
Hoje às 17:05
04:34
Nunca antes visto: Perante nova prova semanal, o grupo faz aposta no mínimo surreal
Hoje às 16:43
04:34
Big Brother anuncia nova prova semanal e deixa alerta: «Exige sangue gelado»
Hoje às 16:40
05:00
«Tu és gasta (...) és uma fraude! Quando eu levantar o prémio...»: Viriato 'ataca' Miranda e acredita que é o vencedor
Hoje às 15:56
01:41
«Estás a chamar-me de javarda?»: Catarina Miranda reage a palavras de Viriato
Hoje às 15:43
01:06
«Eu sei que tu queres que eu seja a...»: Miranda não esconde o que quer de Afonso
Hoje às 15:32
04:58
Reviravolta! Catarina Miranda e Afonso Leitão caem em armadilha de Bruna e Jéssica Vieira
Hoje às 14:46
06:31
Miranda e Afonso entram em negociações com Viriato Quintela para sabotar colegas
Hoje às 14:29
03:46
«Vou dormir a casa de quem?»: Afonso Leitão levanta dúvidas sobre o futuro com Catarina Miranda
Hoje às 14:16
07:18
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
Hoje às 14:10
02:00
Ana Duarte revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Hoje às 12:55
05:12
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
Hoje às 12:54
11:02
Estratégia arriscada? Catarina Miranda e Afonso Leitão unem forças e mudam tudo na dinâmica dos gelados
Hoje às 12:52
46:56
Ana Duarte surpreendida com polémica após Big Brother Verão - Veja a conversa completa
Hoje às 12:26
05:34
Ana Duarte sobre ligação especial com Jéssica Vieira antes do «Big Brother Verão»: «Nós éramos...»
Hoje às 12:22
07:24
Futuro a dois? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam planos após o Big Brother Verão
Hoje às 12:17
06:30
Em lágrimas, Ana Duarte fala da filha: «Se soubesse, tinha saído mais cedo»
Hoje às 12:16
06:58
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
Hoje às 12:07
05:04
Ana Duarte recorda processo de divórcio: «Foi muito complicado»
Hoje às 12:02
08:19
Ana Duarte sobre comentários polémicos de Viriato Quintela: «Não usei mais o vestido»
Hoje às 11:56
10:01
Viriato Quintela apaixonou-se dentro da casa? O concorrente deixou tudo em 'pratos limpos'
Hoje às 11:52
09:31
De amigas a inimigas: Ana Duarte esclarece tudo sobre relação com Catarina Miranda
Hoje às 11:47
02:19
Vai haver pedido de namoro? Catarina Miranda sonha futuro com Afonso Leitão
Hoje às 11:40
03:38
Ana Duarte recorda dia difícil dentro do Big Brother Verão: «A minha filha tinha ido para o hospital»
Hoje às 11:30
05:26
Confiança no topo! Viriato Quintela garante: «Está escrito nas estrelas que este reality vou ganhá-lo eu»
Hoje às 11:30
03:54
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
Hoje às 11:16
03:38
Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»
Hoje às 11:13
03:35
«Fizeram-me muito mal»: Catarina Miranda fala sobre o passado com outros concorrentes
Hoje às 11:05
02:45
Ambiente volta a azedar: Jéssica Vieira sente-se excluída e clima aquece com comentário sobre Catarina Miranda
Hoje às 10:53
06:10
Afonso Leitão é tomado pela inveja logo pela manhã
Hoje às 10:33
08:09
Viriato Quintela e Catarina Miranda já se conheciam antes do «Big Brother Verão»? Adriano Silva Martins revela tudo
Hoje às 10:27
04:05
Cristina Ferreira comenta «Big Brother Verão»: «Entre a Catarina Miranda e o Afonso...»
Hoje às 10:27
01:47
Catarina Miranda dá o “bom dia” mais inesperado a Afonso Leitão. E envolve beijos
Hoje às 10:21
01:38
Bruna começa o dia cheia de energia e dança sem parar
Hoje às 10:13
04:25
Emoção à flor da pele: Jéssica Vieira em pranto com presente carregado de significado
Hoje às 08:38
06:42
Afonso Leitão comove-se com presente da família: «Os meus meninos»
Hoje às 08:37
06:52
Catarina Miranda recebe um presente da família... e o cheiro diz tudo
Hoje às 08:36
05:31
Viriato Quintela fica lavado em lágrimas com presente ligado ao pai
Hoje às 08:35
02:50
Presente inesperado com frase icónica emociona Bruna e arranca-lhe um sorriso
Hoje às 08:33
27:00
«É Natal na Malveira»: Emoção toma conta da casa com surpresas das famílias
Hoje às 08:12
08:07
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
Hoje às 00:49