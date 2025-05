Cristina Ferreira sobre concorrente do «Big Brother»: «Um jogo muito perigoso e feio»

No «Dois às 10», a tensão na casa do «Big Brother» atinge o auge com as acusações contra Luís. Sara confronta Luís sobre o incidente da toalha, acusando-o de mostrar demais. A situação gera desconforto e leva a um aceso debate sobre respeito e limites. Cristina Ferreira acaba por partilhar a sua opinião com a mãe de Érica, o amigo de Carina e a mãe de Igor. Saiba mais em TVI Player