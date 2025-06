Críticas, desilusões e confissões inesperadas - a conversa completa de Manuel Cavaco

No «Dois às 10»,Manuel Cavaco, o 16.º concorrente expulso do «Big Brother», esteve à conversa com Cláudio Ramos, onde fez um balanço da sua participação no programa. O estudante de medicina afirmou ter vivido a experiência a 100% e saiu de cabeça erguida, sem arrependimentos. Sem se deixar afetar por opiniões externas, revelou que o seu principal objetivo era aproveitar ao máximo a oportunidade.

Durante a conversa, Manuel reviu imagens da sua entrada na casa e mostrou-se surpreendido com a própria ingenuidade. Refletiu sobre a sua estratégia inicial, marcada por uma postura discreta e uma vontade de conhecer os colegas, admitindo, no entanto, ter-se desiludido com alguns deles. Comentou ainda o percurso de outros concorrentes, destacando um em particular pela sua força no jogo, mas apontando a falta de coerência como ponto fraco.

Entre momentos marcantes e algumas polémicas, o ex-concorrente falou das dificuldades em afirmar-se como líder, dos desentendimentos na casa e da forte amizade com Carolina, por quem torce até à final. Questionado sobre quem gostaria de ver vencer esta edição, revelou os seus favoritos, mantendo uma posição equilibrada.

No final, assistiu aos melhores momentos da sua jornada e partilhou os planos para o futuro. Entre confidências e momentos de humor, Cláudio Ramos aproveitou para fazer algumas revelações e lançar uma provocação bem-disposta sobre um possível convite de casamento.