No «Dois às 10», a Curva da Vida de Ana Duarte, transmitida na gala de ontem do Big Brother Verão, esteve em destaque e deixou todos surpreendidos. O momento gerou fortes reações no estúdio, com os comentadores a analisarem os detalhes da história da concorrente e a expressarem a sua opinião sobre as revelações feitas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Curva da Vida de Ana Duarte surpreende tudo e todos: «Faz-me confusão que ela...»
- Hoje às 10:58
Últimos vídeos
Últimos vídeos
07:25
Curva da Vida de Ana Duarte surpreende tudo e todos: «Faz-me confusão que ela...»
Hoje às 10:58
03:54
Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive»
Há 5 min
05:30
Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento
Há 13 min
05:48
Ana não perdoa Catarina Miranda na cadeira quente: «Prefiro falar de pessoas interessantes, não do Batatinha»
Há 19 min
05:56
Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»
Há 27 min
03:12
Provocações: Catarina Miranda reage a Afonso «Primeira-Dama? Para me pedires em namoro está quieto!»
Há 36 min
02:37
Jéssica arrasa Catarina Miranda: «Isto é síndrome da mentira, parece que estamos na creche»
Há 1h e 0min
02:29
Catarina confronta Afonso e confessa: «Posso estar muito iludida»
Há 1h e 4min
05:40
Alta tensão na Gala: Viriato acusa Afonso de «terrorismo psicológico» e entra em bate-boca com Ana
Há 1h e 15min
02:54
Unidos contra o líder? A maioria dos concorrentes não concorda com a aposta de Afonso para a tarefa semanal «És um garoto»
Há 1h e 31min
06:01
Viriato e Bruna tomam a mesma posição «Eu não vou participar»
Há 1h e 52min
01:54
Big Brother explica a prova semanal e provoca risos. Veja o momento
Há 2h e 18min
02:39
Jéssica desabafa sobre Afonso «Senti que não ficou feliz por mim»
Há 2h e 44min
01:18
Ana desabafa e Miranda ouve atrás da porta: «Estou afazer para não explodir»
Há 3h e 28min
02:45
Ana perde a paciência e levanta-se da reunião «É preciso comunicação»
Há 3h e 54min
02:16
«Não gosto de viver na javardice»: Viriato contra liderança de Afonso
Há 3h e 57min
02:11
Anarquia ou selva? Veja como Afonso Leitão organizou a sua liderança
Hoje às 15:47
01:50
«O meu problema é ser coração mole»: Jéssica enfrenta Miranda
Hoje às 15:41
05:59
Jéssica e Ana sem papas na língua em relação a Miranda: «Quero factos»
Hoje às 15:40
03:41
Ex-namorados em picardia com Miranda e Ana Duarte à mistura: «Na tua terra és conhecida como quadrilheira»
Hoje às 15:37
03:56
Viriato conta às colegas o que aconteceu no almoço do líder e não poupa críticas a Kina: «Mandou-se para fora de pé»
Hoje às 15:27
05:45
Catarina quer abrir os olhos a Viriato: «Só são tuas amigas para algumas coisas»
Hoje às 15:15
03:39
«Eu deixo o Afonso ter amigas»: Catarina Miranda abre o coração a Viriato
Hoje às 15:10
10:03
Viriato Quintela recorre ao “Manual da Miranda” e surpreende à mesa
Hoje às 14:57
05:36
Catarina Miranda impõe-se: «Não dá para comparar a situação da Jéssica com a minha»
Hoje às 14:53
04:53
Viriato Quintela assume ambição e lança aviso à dupla: «Eu estou aqui para ganhar. Não vamos ganhar os 3»
Hoje às 14:35
05:14
Quem serão os nomeados da semana? Suspeitas, alianças e muita especulação
Hoje às 13:07
01:58
Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres
Hoje às 12:39
02:06
Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»
Hoje às 12:37
03:52
Kina abre o coração sobre envelhecer: «Não me revejo, não pareço eu»
Hoje às 12:33
03:43
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
Hoje às 12:19
07:30
Consulta intensa: Catarina Miranda e Jéssica Vieira trocam farpas após «plano nutricional» polémico
Hoje às 12:13
00:43
Após expulsão, Kina receia receção do público: «Espero que seja só amor, que não me façam mal»
Hoje às 12:13
07:39
Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»
Hoje às 12:12
08:49
Catarina Miranda, em modo «nutricionista», dá conselho inédito a Bruna
Hoje às 11:59
01:52
Sobre Catarina Miranda, Kina responde: «Quando a procurava, porque não lhe virava as costas?»
Hoje às 11:54
07:04
Kina reage a imagens polémicas com Catarina Miranda: «Fui sempre a reação, nunca fui eu que comecei»
Hoje às 11:49
09:15
Viriato Quintela enfrenta farpas e pergunta inesperada na «consulta» de Catarina Miranda
Hoje às 11:45
09:57
«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão
Hoje às 11:41
08:00
Consulta tensa. Viriato Quintela desafia Catarina Miranda e admite: «Agora estou aqui para ganhar»
Hoje às 11:33
07:11
Após expulsão, Kina comenta diferença de idades no Big Brother Verão: «Tive e tenho todas aquelas gerações em mim»
Hoje às 11:31
03:29
Catarina Miranda aproveita dinâmica para «tirar nabos da púcara» de Afonso Leitão : «Quer uma dose de amor?»
Hoje às 11:21
07:10
Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com “consulta” insólita e surpreende com receita inesperada
Hoje às 11:16
16:59
Gonçalo Quinaz não se poupa nas críticas a Catarina Miranda: «Chamo a isto uma obsessão»
Hoje às 11:08
01:41
Afonso Leitão repreende Catarina Miranda por ter acordado ao som das buzinas e recebe resposta inesperada
Hoje às 10:47
07:18
Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa
Hoje às 10:47
01:50
Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»
Hoje às 10:44
02:57
Jéssica Vieira surpreendida por não ter sido expulsa: «Pensei que por esta hora ia estar no Dois às 10»
Hoje às 10:41
06:27
Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades
Hoje às 10:10
06:27
Concorrentes acordam na nova casa, mas com cara de poucos amigos. Eis as primeiras imagens do Ninho de Verão
Hoje às 10:09
02:38
Ana Duarte e Catarina Miranda declaram ‘guerra’ uma à outra: «Tu não gostas de ninguém, só gostas de ti»
Hoje às 02:00
06:11
Ex-amigas entram em choque e as acusações sobem de tom: «Pessoa ruim e maliciosa»
Hoje às 01:54
05:44
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
Hoje às 01:50
05:10
Campeonato de quem consegue gritar mais alto. Afonso e Viriato como nunca os viu
Hoje às 01:48
02:08
Viriato Quintela provoca Afonso Leitão: «De homem para homem, diz-me qual é a tua posição acerca do aborto?»
Hoje às 01:29
01:30
Conflito à vista: Afonso Leitão enfrenta Viriato Quintela e garante: «Nunca na vida ia ficar calado e de braços cruzados...»
Hoje às 01:26
03:32
Clima quente: Afonso Leitão chama Catarina Miranda de “primeira-dama” e trocam abraço cúmplice
Hoje às 01:20
03:01
Como será o novo ninho do Big Brother Verão? Concorrentes lançam especulações
Hoje às 01:19
05:00
Casa em alvoroço. Concorrentes não acreditam na expulsão de Kina e partilham os seus palpites
Hoje às 01:13
03:11
Falsa expulsão? Saída de Kina deixa os concorrentes em choque: “Quando é que sai a outra pessoa?”
Hoje às 01:07
01:42
O Big Brother está prestes a mudar radicalmente. Veja o anúncio final de Maria Botelho Moniz
Hoje às 00:58