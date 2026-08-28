Da série: «Afonso vai às compras». Sara tenta evitar aquilo que todos temem

No Big Brother Verão, os concorrentes festejam mais uma prova semanal superada. Afonso volta a receber a missão de fazer as compras semanais. Sara tenta prepará-lo para evitar novos esquecimentos. Resta saber se desta vez resultou.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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