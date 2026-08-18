Das lágrimas ao confronto: Ventura não deixa nada por dizer

No Big Brother Verão, durante a dinâmica “Sorte e Azar”, Ventura faz as suas escolhas.
Na “sorte”, o concorrente acaba por se emocionar ao escolher Ana Luísa e agradece à amiga o colo, sobretudo. Por outro lado, o seu “azar” é Nuno. E é mútuo. Veja tudo.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?