David Diamond entra na Casa do Big Brother All Stars e já tomou decisões

David Diamond estreou-se no universo dos reality shows com a participação no Dilema, onde rapidamente se afirmou como uma das figuras de destaque. Desde os primeiros momentos, sobressaiu pela personalidade vincada, pela capacidade de argumentação e pela facilidade em criar dinâmicas dentro da casa.

A sua forma de jogar e a estratégia que adotou ao longo da competição levaram-no até à grande final, onde conquistou 69% dos votos do público e garantiu o título de vencedor.

Agora, David Diamond está de regresso à televisão para enfrentar um novo desafio no Big Brother All Stars. Numa casa onde a estratégia, a capacidade de influência e a experiência de jogo podem voltar a fazer a diferença, o antigo vencedor entra com uma missão clara: provar que continua a saber jogar para ganhar.