David Maurício está de regresso ao Big Brother, mas não vem sozinho

David Maurício deu-se a conhecer no Big Brother 2024, onde entrou determinado a deixar a sua marca. Comercial na empresa da família, apaixonado por desporto e muito atento à sua imagem, destacou-se desde cedo pela personalidade competitiva e pela forma intensa como viveu o jogo.

A aventura terminou a apenas três dias da grande final, ficando muito perto de alcançar o objetivo de disputar o título. Mas o percurso de David Maurício pelos reality shows não ficou por aí. Participou no Dilema, onde assumiu o papel de capitão, e voltou a entrar numa casa no Secret Story – Desafio Final.

Agora, no Big Brother All Stars, regressa mais experiente e consciente das exigências deste tipo de competição. Depois de ter ficado tão perto da final em 2024, David Maurício entra nesta nova aventura com uma ambição renovada: chegar ao último dia e provar que também tem o que é preciso para vencer.