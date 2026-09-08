David Maurício recupera polémica com Miranda e Luís reage à acusação que o marcou

No Big Brother All Stars, David Maurício conversa com Luís sobre Miranda o ter apelidado de «machista». O concorrente acha que, no geral, há concorrentes, assim como eles, que se fazem de «pobres coitados» ao usar este tipo de acusações até ao fim. Luís nega que tenha essa postura e garante que já superou essa acusação, até porque não se considera machista. Veja o momento.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13