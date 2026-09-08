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David Maurício sobre o jogo de Francisco Monteiro: «Desde que entrou está sempre a chorar»

No Big Brother All Stars, durante a manhã, os concorrentes enfrentam uma nova dinâmica vestidos de fada. David Maurício afirma que Zaza está sempre a reclamar.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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