No “Dois às 10”, recebemos David Maurício, que conquistou o público no “Big Brother 2024” e voltou a dar que falar no “Secret Story – Desafio Final”. Depois de se ter afastado da televisão e das redes sociais, tem vivido longe dos holofotes e há muito que pouco se sabe sobre a sua vida. Hoje, senta-se à mesa do pequeno-almoço para revelar o que o levou a desaparecer, como têm sido os últimos tempos e quais são os planos para o futuro.
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David Maurício viu-se ‘obrigado’ a tomar decisão ‘radical’: “Senti que era o mais indicado”
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