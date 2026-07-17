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De amigos a rivais? Depois de entrevista de João Ricardo, Marcia Soares faz partilha misteriosa: «Não sou maluquinha»

Depois da entrevista de João Ricardo no Dois às 10, Márcia Soares “manifestou-se” redes sociais. No final da manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho, a ex-concorrente e comentadora publicou um vídeo enigmático, que rapidamente foi interpretado como um "recado" ao antigo colega.

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