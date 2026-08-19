De costas voltadas com Vanessa, Raquel procura apoio junto de Nuno

No Big Brother Verão, durante o Especial, Vanessa e Raquel mostram-se tensas uma com a outra e Ventura afirma que ainda é possível chegar a uma resolução. As duas vão olhando uma para a outra em silêncio e Raquel desaba em lágrimas. Depois do direto, Raquel isola-se e Vanessa afirma que quem devia estar mal era ela pois a Raquel fez-lhe “um atentado” pôr a ter acusado de 3 ou 4 coisas. Nuno pergunta Raquel se quer ir falar e ela aceita. Vanessa vê os dois a dirigirem-se para o Quarto e comenta que não tem paciência para estas coisas. Nuno diz-lhe que as duas gostam uma da outra, mas estão num braço de ferro e numa espiral que só tem tendência para ficar pior. Nuno acrescenta que Raquel guarda as coisas para não magoar o outro, mas assume que isso é pior para ela. Raquel comenta que nunca fala sobre eles, mas aposta que agora estão a falar sobre ela.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?