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De costas voltadas? Joana deixa tudo “em pratos limpos” com Mariana Sá

No Big Brother Verão, Joana volta a falar da situação do boato e Mariana explica que não foi o boato em si que a irritou, mas sim, Tatiana ter trazido esse assunto para uma dinâmica. Mariana afirma que esta situação da liderança não foi um ataque ao Afonso, mas achou que a estavam a subestimar. 

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

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