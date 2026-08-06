De costas voltadas? Mariana chama a atenção de Miguel: «Não venhas agora com tretas»

No Big Brother Verão, depois da dinâmica, Miguel procurou saber como Mariana Sá estava a lidar com a situação. A concorrente não escondeu o desagrado com a atitude do amigo especial, deixando transparecer a irritação. Miguel acabou por admitir que a escolha de entregar a bandolete a Tatiana não foi inocente, sabia bem que provocaria uma reação por parte de Mariana.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16