De costas voltadas? Mariana chama a atenção de Miguel: «Não venhas agora com tretas»

No Big Brother Verão, depois da dinâmica, Miguel procurou saber como Mariana Sá estava a lidar com a situação. A concorrente não escondeu o desagrado com a atitude do amigo especial, deixando transparecer a irritação. Miguel acabou por admitir que a escolha de entregar a bandolete a Tatiana não foi inocente, sabia bem que provocaria uma reação por parte de Mariana.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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