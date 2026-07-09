De costas voltadas? Tatiana e João Ventura arrasam postura de Joana e escolha de Afonso

No Big Brother Verão, Tatiana e João Ventura criticam as escolhas de Afonso. João diz que foi muito ingénuo e Tatiana afirma que afinal os concorrentes da Casa da Avó, não se protegem assim tanto. João comenta ainda que Boris tem de atinar e Tatiana diz que o colega quer ser o mais “politicamente correto”. Momentos depois, o Anfitrião questiona Tatiana sobre quem confia menos da Casa da Avó e a Líder responde Afonso por ser paranoico com o jogo, muito ingénuo e não percebe onde está. Afonso vê e ouve tudo e afirma que percebe parcialmente esta opinião da colega. Depois, o Big Brother desafia os concorrentes a uma Prova, mas Afonso é excluído da mesma. Tatiana criticou a postura de Joana durante a Prova e a colega depois, na Casa da Avó, enerva-se e diz que fez o que conseguia.
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ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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