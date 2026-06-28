Nuno é jogador de futebol profissional, já representou a Seleção de Macau e passou por clubes ingleses, incluindo o Manchester City. Brincalhão e competitivo, entra no programa à procura de um novo desafio. Considera ser uma pessoa muito positiva que mesmo nas dificuldades consegue encontrar algo de bom. Promete leveza, mas também liderança.
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Sobre este vídeo
De Macau ao Manchester City: Fique a conhecer o concorrente que promete bons remates
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De Macau ao Manchester City: Fique a conhecer o concorrente que promete bons remates
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