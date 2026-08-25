Debate sem fim! Amizade de Boris e Vanessa gera tensão na Cadeira Quente

A amizade entre Boris e Vanessa esteve em destaque na Cadeira Quente e deu origem a momentos de tensão entre os concorrentes. Tatiana revelou ter ficado arrepiada com as palavras de Joana, enquanto Boris acabou por questionar se estará a «esticar-se» perante a situação.

Joana explica que nunca teve com Boris os comportamentos que Vanessa tem e considera que, ainda assim, ninguém questiona essa proximidade. A concorrente acrescenta que qualquer pessoa pode desenvolver sentimentos e pede que a situação seja analisada de outra forma.

Boris intervém e pede a Joana que tenha atenção às palavras que utiliza. Vanessa, por sua vez, admite que não compreende o ponto de vista de Joana e assume que poderá estar a ser vista como vingativa, embora garanta que sente necessidade de justiça.

O tema continua a ser debatido e Boris confessa que esperava tudo menos isto, chegando mesmo a questionar se estará, de facto, a esticar-se na relação com Vanessa.

Tatiana entra então na discussão e afirma que a corda «rompe sempre» para o lado da mulher, dando origem a um forte confronto com João. A concorrente considera ainda que talvez Boris tenha de fazer um pedido de desculpa à mulher.

Boris reage de imediato e pede a Tatiana que não envolva o nome da mulher na discussão.