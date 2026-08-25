VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Debate sem fim! Amizade de Boris e Vanessa gera tensão na Cadeira Quente

A amizade entre Boris e Vanessa esteve em destaque na Cadeira Quente e deu origem a momentos de tensão entre os concorrentes. Tatiana revelou ter ficado arrepiada com as palavras de Joana, enquanto Boris acabou por questionar se estará a «esticar-se» perante a situação.

Joana explica que nunca teve com Boris os comportamentos que Vanessa tem e considera que, ainda assim, ninguém questiona essa proximidade. A concorrente acrescenta que qualquer pessoa pode desenvolver sentimentos e pede que a situação seja analisada de outra forma.

Boris intervém e pede a Joana que tenha atenção às palavras que utiliza. Vanessa, por sua vez, admite que não compreende o ponto de vista de Joana e assume que poderá estar a ser vista como vingativa, embora garanta que sente necessidade de justiça.

O tema continua a ser debatido e Boris confessa que esperava tudo menos isto, chegando mesmo a questionar se estará, de facto, a esticar-se na relação com Vanessa.

Tatiana entra então na discussão e afirma que a corda «rompe sempre» para o lado da mulher, dando origem a um forte confronto com João. A concorrente considera ainda que talvez Boris tenha de fazer um pedido de desculpa à mulher.

Boris reage de imediato e pede a Tatiana que não envolva o nome da mulher na discussão.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

12:59

Vai desistir? Boris conversa com os colegas: «Não vos disse nada, mas...»

23:15 Ontem
07:45

Nuno avisa Sara: «Não é para estares a fazer dramas de outro mundo»

23:00 Ontem
09:15

Tenso: Vanessa e Sara põem os pontos nos is e só se fala na vontade de Boris

22:49 Ontem
03:03

Última hora! Boris quer desistir: «O jogo não está primeiro do que a minha família»

22:38 Ontem
03:23

São quatro: Conheça o leque de nomeados da semana

22:34 Ontem
01:11

Maria Botelho Moniz anuncia saída de Joana e o choque reina na casa

22:30 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Curva da vida de Sara deixou todos “sem chão”: «Porque é que me fizeram assim? Com 8 anos já tomava antidepressivos»

23 ago, 23:46

A chegar à reta final, estes são os nomeados da semana no Big Brother Verão

Ontem às 22:37

Está desvendado o segredo do ano! Saiba quem vai apresentar o Big Brother All Stars

Ontem às 11:21
01:11

Maria Botelho Moniz anuncia saída de Joana e o choque reina na casa

Ontem às 22:30
09:15

Tenso: Vanessa e Sara põem os pontos nos is e só se fala na vontade de Boris

Ontem às 22:49
Ver Mais

Notícias

Nova vida: Após anos longe de Portugal, esta ex-concorrente anuncia mudança drástica

Há 8 min

A chegar à reta final, estes são os nomeados da semana no Big Brother Verão

Ontem às 22:37

Chuva em agosto? Este é o prato perfeito para aqueles dias de conforto em casa

Ontem às 21:42

Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»

Ontem às 18:13

Arrepiante! Ex-concorrente morre um ano após o filho (que também entrou num Reality)

Ontem às 17:04
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Nova vida: Após anos longe de Portugal, esta ex-concorrente anuncia mudança drástica

Há 8 min

Chuva em agosto? Este é o prato perfeito para aqueles dias de conforto em casa

Ontem às 21:42

Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»

Ontem às 18:13

Arrepiante! Ex-concorrente morre um ano após o filho (que também entrou num Reality)

Ontem às 17:04

É expulsa do Big Brother Verão e já cá fora fica em lágrimas com o que vê: «Não estava à espera»

Ontem às 16:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:20

Gala prestes a chegar ao fim e a tensão explode: Joana e João Ventura entram em confronto

Ontem às 00:51
01:08

Fogo no parquinho. Joana lança farpa e é João Ventura quem responde: «Se calhar devias ter dito isso enquanto estavas cá dentro»

Ontem às 00:49
02:35

Momento emocionante! Raquel é recebida em estúdio com aplausos e Maria Botelho Moniz surpreende com forte elogio

Ontem às 00:40
01:41

Irmã de Sara abre o coração sobre a curva da vida: «Tem aquela capa...»

23 ago, 23:43
04:59

Comovida com a curva da vida de Sara, Maria Botelho Moniz faz um pedido à concorrente: «De mulher para mulher...»

23 ago, 23:41
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

Ontem às 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

Ontem às 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

Ontem às 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

Ontem às 15:51

Marco Costa partilha marcante ilustração e faz esclarecimento: "Não pretende diminuir, julgar ou ofender"

Ontem às 10:25
Ver Mais Outros Sites